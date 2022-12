Ma Bava Manobhavalu పాటలో బాలయ్యకు అందాల ఆరబోసిన బ్యూటీ ఎవరంటే? దేశం నుంచి వచ్చిందంటే?

ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నిర్మాతలు నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి. నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రం 2023 సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్నది.

వీరసింహారెడ్డి' జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు నేపథ్యంలో మా బావ మనోభావాలు పాటను రిలీజ్ చేయగా, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ నిలిచింది. అయితే ఈ పాటలో అందాలను ఆరబోసిన భామ ఎవరనే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. మా బావ అంటూ గ్లామర్ ట్రీట్ పంచిన బ్యూటీ ఏ దేశానికి చెందిన నటి అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Nandamuri Balakrishna's latest song Ma Bava Manobhavalu trending in Social media and youtube media. Here is the actress Chandrika Ravi who plays steps with Balaiah goes viral in the media.