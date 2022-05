Pooja Hegde బుట్టబొమ్మకు పూరి జగన్నాథ్ కళ్లు చెదిరే ఆఫర్.. జనగణమన కోసం రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా?

ప్యాన్ ఇండియా హీరోయిన్‌గా ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందుతున్న అందాల భామ పూజా హెగ్గే కెరీర్ గ్రాఫ్ జోరుగా దూసుకెళ్తున్నది. హిట్లు, ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా భారీ ప్రాజెక్టులను పూజా హెగ్డే సొంతం చేసుకొంటున్నది. ఇప్పటికే పలు క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న ఈ బుట్టబొమ్మ ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ పక్కన నటించేందుకు సిద్దమైంది. ఈ సినిమా కోసం ఆమె అందుకొంటున్న పారితోషికం టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఆమె రెమ్యునరేషన్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pan India star Pooja Hegde's career graph is zooming with high speed. Reports said, She receives whopping remuneration for Jana Gana Mana opposite Vijay Deverakonda. as per reports, She has been offered 4.5 crores for the movie.