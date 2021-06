ఆ సెక్స్ సీన్ లో 'అది' మారుస్తా అని డైరెక్టర్ ఆఫర్.. షాకింగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన కేట్ విన్స్ లెట్!

ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించిన 'టైటానిక్' సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. అద్భుతమైన రొమాంటిక్ క్లాసికల్ కల్ట్ మూవీ అది. టైటానిక్ షిప్ మునిగిపోతున్న సమయంలో హీరో, హీరోయిన్ల మధ్య సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. ఈ సినిమాలో నటించిన హీరోయిన్ కేట్ విన్స్ లెట్ కు చాలా పేరు వచ్చింది. అయితే తాజాగా ఈ భామ తాజా సినిమా న్యూడ్ సీన్ గురించి సంచలన కామెంట్స్ చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

In Mare of Easttown, Kate Winslet played a detective role, who is investigating a murder in a small town near Philadelphia. In a recent interview, she revealed that a sex scene showed “bulgy bit of belly”, which the director offered to remove. But she denied the reqest.