మూడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన వండర్ ఉమెన్.. అదిరిపోయేలా ప్రియాంక చోప్రా రియాక్షన్స్

అందం, అభినయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటున్న వండర్ ఉమెన్ ఫేమ్ గాల్ గ్యాడట్ అభిమానులకు సంతోషకరమైన వార్తను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌లో వెల్లడించింది. తాను ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్టు ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. మూడోసారి తల్లిగా మారిన గాల్ గ్యాడట్‌కు సినీ ప్రముఖులు అభినందనల్లో ముంచెత్తారు. గాల్ గ్యాడెట్‌ ఇన్స్‌టాగ్రామ్ పోస్టు గురించి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Wonder Women Gal Gadot blessed with Third baby Girl on June 29th. She revealed thru Instagram that, My sweet family 🖐🏼I couldn’t be more grateful and happy (and tired 🤪) we are all so excited to welcome Daniella into our family. I’m sending all of you love and health