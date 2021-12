Pushpa 23 నెలల ఆ బాధ అంటూ అల్లు అర్జున్.. హైకోర్టు తీర్పుపై స్టైలిష్ స్టార్ ఏమన్నారంటే?

టాలీవుడ్‌లో క్రేజీ కాంబినేషన్లలో ఒకటైన అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ మరోసారి పుష్ప మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్లు, ట్రైలర్లు, మోషన్ పోస్టర్లు ప్రేక్షకులను మెప్పించడమే కాకుండా భారీ అంచనాలను నెలకొల్పాయి. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 17న రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో అల్లు అర్జున్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. పుష్పకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడిస్తూ..

English summary

Stylish Star Allu Arjun is coming with Pushpa movie in Sukumar direction after Ala Vaikuntapurammulo. This movie set to release on December 17th. In this occassion, Allu Arjun speaks to media.