అల వైకుంఠపురంలో మూవీ తర్వాత అల్లు అర్జున్, రంగస్థలం సినిమా తర్వాత సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం పుష్ప. రిలీజ్‌కు ముందు విడుదలైన టీజర్లు, ట్రైలర్లు, మోషన్ పోస్టర్లు ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి. అయితే చివర్లలో సమంతతో స్పెషల్ సాంగ్‌ చేయించడం స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పుష్ప విడుదలకు సిద్దమైన నేపథ్యంలో మీడియాతో హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న మాట్లాడుతూ..

English summary

Actress Rashmika Mandanna is coming with Pushpa in Allu Arjun and Sukumar Combination. Pushpa is set to release on December 17th. In this occassion, Rashmika Speaks to media.