Vishnu Vishal నా తుదిశ్వాస వరకు నా గుండెల్లో రవితేజ..నన్ను ఎవరూ నమ్మని సమయంలో.. విష్ణు విశాల్

మాస్ మహారాజ్ రవితేజ్ సొంత బ్యానర్ ఆర్‌టీ టీమ్ వర్క్స్, విష్ణు విశాల్ స్టూడియోజ్ బ్యానర్‌పై తమిళ హీరో విష్ణు విశాల్, ఐశ్వర్య లక్ష్మీ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం మట్టి కుస్తి. ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమాకు రవితేజ నిర్మాతగా మారడంతో ప్రాజెక్టు క్రేజీగా మారింది. ఈ సినిమ డిసెంబర్ 2వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో విష్ణు విశాల్ తెలుగు ఫిల్మీబిట్‌తో మాట్లాడుతూ...

English summary

South Actor Vishnu Vishal's latest movie is Matti Kusthi. Ravi Teja is the producer for the movie. This movie is set to release on the Dec 2. Here is the Vishnu Vishal Interview about the movie.