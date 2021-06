కన్నడ స్టాండప్ కమెడియన్ డానిష్ సెయిట్ తన ప్రియురాలు అన్య రంగస్వామిని పెళ్లి చేసుకొన్నారు. కోవిడ్ ప్రోటోకాల్, లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తూ బెంగళూరులోని సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్‌లో వివాహం చేసుకొన్నారు. కొద్దికాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట ఒక్కటైన సందర్భంగా పలువురు శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నారు. వీరిద్దరి పెళ్లి, ప్రేమ, వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actor Danish Sait Gets Registered Marriage To His Girl Friend Anya Rangaswami. He tweeted that, Anya and I exchanged rings today in the presence of 15 of our closest family & friends, following our registered wedding yesterday. As we embark on this journey of love and togetherness, please bless us and send us your love.