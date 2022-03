BoycottRRRinKarnataka రాజమౌళిపై కన్నడిగుల కన్నెర్ర.. KGF2ను చూసుకొంటాం.. తెలుగు నెటిజన్ల వార్నింగ్

భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిన RRR మూవీ విడుదలకు అంతా సిద్దమైంది. పలుమార్లు విడుదల వాయిదా పడి చిట్టచివరకు మార్చి 25వ తేదీన రిలీజ్‌కు రెడీ అయింది. అయితే కర్ణాటకలో ఈ సినిమాపై స్థానికులు భగ్గుమంటున్నారు. శివరాజ్ కుమార్‌ను, కన్నడ ప్రజలను అవమానించారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే RRR రిలీజ్‌కు ముందు దర్శకుడు రాజమౌళి, RRRపై కన్నడవాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే..

English summary

Boycott RRR in Karnataka has tag is trending on Twitter. Netizen tweeted that To all those abusing ss rajamouli... Look how the UK distributor has alloted shows... Its entirely the fault of karnataka distributor.. I dont understand why a businessman wouldn't release in kannada for more reach in rural karnatak