ప్రియుడిని పెళ్లాడిన టెలివిజన్ నటి రష్మీ.. అతికొద్ది మందికే ఆహ్వానం.. ఎందుకంటే?

బుల్లితెరపై పౌర్ణమి, కావ్యాంజలి టెలివిజన్ సీరియల్స్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొన్న రష్మీ ప్రభాకర్ తన ప్రియుడిని వివాహం చేసుకొన్నది. పెళ్లి తర్వాత దిగిన సెల్పీతో తన పెళ్లి వార్తను అభిమానులకు అందించింది. కొద్దికాలంగా నిఖిల్ భార్గవ్‌తో అఫైర్‌లో ఉన్న రష్మీ ప్రభాకర్.. కొద్ది రోజుల క్రితం ఇరు కుటుంబాలు వారి ప్రేమను అంగీకరించడంతో పెళ్లికి మార్గం సుగమమైంది. రష్మీ ప్రేమ, పెళ్లి విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Telugu and Kannada television actress Rashmi Prabhakar has tied the knot with Nikhil Bhargav on April 25 in Bengaluru. Very few from Industry and family members, friends and well-wishers attends the Rashmi marriage.