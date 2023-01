3000 కోట్లతో కేజీఎఫ్, కంతారా నిర్మాతల భారీ ప్లాన్.. వచ్చే 5 ఏళ్లలో దిమ్మతిరిగే ప్రణాళిక

కన్నడ సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించి 2022లో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన చిత్రాలను అందించిన సినీ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్. కేజీఎఫ్2, కాంతార చిత్రాలతో భారీ విజయాలను అందుకొన్నది. కేవలం హిట్ చిత్రాన్ని అందించడమే కాకుండా వినూత్నమైన కంటెంట్‌తో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొన్నది. గతేడాది అండగా నిలిచిన ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ.. భవిష్యత్ 5 సంవత్సరాల కార్యాచరణను ప్రకటించింది. ట్విట్టర్‌లో ఒక ఎమోషనల్ సందేశాన్ని పోస్టు చేస్తూ..

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. గతేడాది మీరు ఎనలేని ప్రేమను, సపోర్టును అందించారు. మాపై ఊహించని ప్రేమను కురిపించారు. మీ ప్రేమ, సపోర్ట్ లేకపోతే మేము అద్బుతమైన చిత్రాలను అందించడం అసాధ్యంగా ఉండేది. ప్రేక్షకులతో మా అనుబంధం ఇలానే కొనసాగుతూ.. సినీ పరిశ్రమలో అనేక మైలురాళ్లను నెలకొల్పాలని కోరుకొంటున్నాం అని హోంబలే ఫిల్మ్స్ తమ సందేశంలో తెలిపింది.

సినిమా వినోద సాధనం. కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మా సినిమాలను చూసి ఆదరించడమే కాకుండా మా ప్రయత్నాలను ప్రశంసించారు. చెడు రోజులైనా, మంచి రోజులైనా మాకు ఉపశమనం, ఆనందాన్ని సినిమా ఇచ్చింది. ప్రపంచానికి మన సంస్కృతి, సంప్రదాయలు, చరిత్రను చెప్పడానికి సినిమాను సాధనంగా ఉపయోగించుకొంటాం అని హోంబలే తెలిపింది.

భారత దేశం భిన్నత్వంతో కూడిన దేశం. యువతను, దేశానికి స్పూర్తిని నింపే అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిని ప్రేక్షకులకు అందించే అవకాశం సినిమా ద్వారా లభించింది.

On behalf of @HombaleFilms, I wish to extend my heartfelt greetings for the new year and appreciate you all for showering unwavering love and support towards us. #HappyNewYear! - @VKiragandur#HombaleFilms pic.twitter.com/h5vXMsaMWP