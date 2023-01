Rashmika Mandanna కు మరోసారి షాకిచ్చిన రిషబ్ శెట్టి.. ముదురుతున్న కాంతార వివాదం!

కాంతార ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న మధ్య వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. కంతార రిలీజ్ తర్వాత రష్మికపై రిషబ్ శెట్టి చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఆ తర్వాత రష్మిక స్పందించిన తీరు వివాదానికి ఆజ్యం పోసింది. అయితే తాజాగా రష్మికను రిషబ్ శెట్టి మరోసారి విస్మరించడం వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ఇటీవల కిరిక్ పార్టీ సినిమాకు సంబంధించిన ఫోటోలను రిషబ్ శెట్టి పోస్టు చేసిన తర్వాత నెటిజన్లు చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అయ్యాయి. ఆ వైరల్ కామెంట్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Kantara fame Rishab Shetty rift with Rashmika Mandanna continues further. He shares Photos of 6 year of Kirik Party after without Rashmika Mandanna. This post goes viral after netizen's raises questions.