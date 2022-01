మలయాళ నటుడు దిలీప్‌కు కేరళ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. హీరోయిన్‌పై లైంగిక దాడి, కిడ్నాప్‌కు ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులను చంపడానికి ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలు తాజాగా రావడంతో కోర్టులో మరో పిటిషన్ దాఖలైంది. ఈ తాజా ఆరోపణలపై దాఖలైన పిటిషన్‌ను కేరళ హైకోర్టు విచారించింది. అయితే నటుడు దిలీప్‌తోపాటు మరో నలుగురికి ఊరట కలిగించే విధంగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కేసు విచారణకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Kerala crime branch serious allegations Dileep in Malayalam Actress abduction case. Police said that, He was conspiracy to kill the police, investigation officer. In this occassion, The Kerala High Court Thursday granted Malayalam actor Dileep and four others protection from arrest till next Wednesday (February 2) in the case pertaining to the alleged conspiracy to kill the police officers