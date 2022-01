Akhanda గా మలయాళ సూపర్ స్టార్.. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న అఘోరా పోస్టర్.. రీమేక్ న్యూస్ వైరల్!

నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ చిత్రం సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకొన్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులే కాకుండా ఇతర భాషలకు సంబంధించిన సినీ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకొన్నది. అయితే హిందుత్వం, ఆలయాల పరీరక్షణ, పర్యావరణం, కుటుంబ విలువల్లాంటి అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై భారీగానే చర్చ జరిగింది. అయితే కేరళలో ఈ సినిమాను చేస్తే బాగుంటుందని సురేష్ గోపి ఫోటోతో ఫ్యాన్స్ చేసిన పోస్టర్ ఇప్పుడు మాలీవుడ్‌లో కలకలం రేపుతున్నది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Suresh Gopi Look of Akhanda, which fan made poster goes viral in Internet. As per social media report, and fans request, Suresh Gopi wants to do Akhanda movie remake in Malayalam.