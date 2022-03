టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలను క్రియేట్ చేసిన RRR సినిమా మొత్తానికి మార్చి 25వ తేదీన విడుదల కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఐదు సార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా మరోసారి వాయిదా పడకుండా విడుదల చేయాలని దర్శకుడు రాజమౌళిని పక్కా ప్రణాళికతో సిద్ధమవుతున్నాడు. ఇక సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ విషయంలో చిత్రం యూనిట్ సభ్యులు మరోసారి స్పీడ్ పెంచారు. త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన పాటను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. అసలైతే ఆ పాటను సినిమా చివరిలో ఉంచి స‌ర్‌ప్రైజ్‌ గా ఇవ్వాలని అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు విడుదల చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాము అని చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు అఫీషియల్ అప్డేట్ ఇచ్చేశారు. ఇక RRR సెలబ్రేషన్స్ ఆంతేమ్ పేరుతో రాబోయే ఎప్పుడు రాబోతోంది అనే వివరాల్లోకి వెళితే.

We thought of surprising you with this song at the end of the movie but we couldn't hold our excitement! 🤗



Kicking off the countdown to #RRRMovie & uplifting your spirits with the joyful #RRRCelebrationAnthem from 14th.#EttharaJenda #Sholay #Koelae #EtthuvaJenda #EtthukaJenda pic.twitter.com/hOfuvswa7F