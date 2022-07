విజయ్ దేవరకొండ, అనన్య పాండే హీరో, హీరోయిన్లుగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లైగర్ (సాలా క్రాస్ బ్రీడ్) సినిమా ప్రమోషన్స్ ఊపందుకోబోతున్నాయి. ఆగస్టు 25వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్‌ను సినిమా యూనిట్‌ ఘనంగా ప్రారంభించింది. త్వరలోనే ఈ సినిమాలోని అక్డీ, పక్డీ అనే పాటను రిలీజ్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ఈ రొమాంటిక్ పాట ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నదంటే..

English summary

Liger (Saala Crossbreed) starring Pan India star The Vijay Deverakonda and directed by Path Breaker Ace Director Puri Jagannadh announced to kick-start the musical promotions. While promo of first single Akdi Pakdi will be out on July 8th, the song will be out on 11th.