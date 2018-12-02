 »   » ‘వినయ విధేయ రామ’ అప్డేట్: ‘తందానే.. తందానే’ అంటూ రామ్ చరణ్

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ram charan vinaya vidheya rama boyapati srinu kiara advani vivek oberoi రామ్ చరణ్ వినయ విధేయ రామ బోయపాటి శ్రీను కియారా అద్వానీ వివేక్ ఒబెరాయ్
English summary
"Releasing Vinaya Vidheya Rama First Single "Thandaane Thandaane" on 3rd December at 4PM." DVV Entertainment tweeted.Vinaya Vidheya Rama is a Telugu movie starring Ram Charan, Kiara Advani and Vivek Oberoi in prominent roles. It is a drama directed by Boyapati Srinu.
Story first published: Sunday, December 2, 2018, 11:28 [IST]