అద్బుతమైన మ్యూజిక్ ప్రతిభతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంగీత అభిమానుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకొన్న గాయకుల్లో యోయో హానీ సింగ్ ఒకరు. కొద్దికాలంగా ఆయన మ్యూజిక్ ప్రపంచానికి దూరం కావడం అభిమానులను బాధించింది. అయితే ప్రస్తుతం మానసిక సమస్యలతోనే కాకుండా వైవాహిక జీవితంలో చోటుచేసుకొన్న ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నారు. ఆయనపై వస్తున్న ఆరోపణలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. ఆయన ప్రతిష్ట మసకబారే విధంగా మారుతున్నాయి. తాజాగా యో యో హానీ సింగ్‌పై భార్య షాలిని తల్వార్ చేసిన ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి. తాజా వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Singer Yo Yo Honey Singh in trouble: wife Shalini filed domestic violence case. His wife alleges singer that, he was doing financial violence against me. Shalini Kaur alleges that Honey Singh of engaging in extra-marital sex with various women