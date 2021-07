శిల్పాశెట్టికి బాంబే హైకోర్టు మరో షాక్.. హీరో సచిన్ జోషికి కిలో బంగారం.. రాజ్ కుంద్రా ఖర్మ అంటూ వ్యాఖ్యలు

శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాతో జరిగిన సుదీర్ఘమైన న్యాయపోరాటంలో సినీ నటుడు సచిన్ జోషికి విజయం లభించింది. గోల్డ్ స్కీమ్‌లో తనను మోసం చేశారంటూ రాజ్‌కుంద్రా, శిల్పాశెట్టి, వారి కంపెనీ డైరెక్టర్లపై సచిన్ జోషి బాంబే హై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో శుక్రవారం సచిన్ జోషికి అనుకూలంగా సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Sachiin Joshi won Court Battle against Raj Kundra, Shilpa Shetty in Satyug Gold case. Bombay high Court directed that Satyug Gold hands over the possession of 1 kg gold as well as pay Joshi a sum of Rs. 3,00,000 as cost towards legal proceedings.