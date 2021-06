ప్రేమలో ఉన్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చిన అడివి శేష్.. ఆ అమ్మాయి ఎవరంటే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా కాస్త విభిన్నంగా కొత్తగా ట్రై చేసే టాలెంటెడ్ హీరోలు మాత్రం కొంతమంది మాత్రమే ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో అడివి శేష్ ఒకరు. మనోడు ఎలాంటి సినిమాలు చేసినా కూడా అందులో ఎదో ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ హైలెట్ అవుతుంటుంది. ఓ వర్గం జనాలు మాత్రం అతని సినిమాలకు బాగానే ఎట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. అయితే చాలా రోజుల తరువాత ఆడివిశేష్ తన పర్సనల్ లైఫ్ పై స్పందించారు. తన ప్రేమపై కూడా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.

English summary

No matter how many star heroes there are in the Tollywood industry, there are only a few talented heroes who try something new that is a bit different. Adivi Shesh is one of such people. No matter what films Manodu makes, there is a different point highlighted in it. A section of the people are well attracted to his films. Several days later, however, Adivishesh responded to his personal life. He also gave a clarity on his love.