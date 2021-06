యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, కేజీఎఫ్ ఫేమ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా మూవీ సలార్ చిత్రంపై ఇప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. డిజిటల్, శాటిలైట్, ఇతర హక్కుల కోసం భారీ పోటీ బిజినెస్ సర్కిల్స్‌లో నెలకొన్నది.

అయితే సలార్ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కుల కోసం ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా కోసం ఓ సారి తన ధరను బిడ్డింగ్ రూపంలో దాఖలు చేసింది. అయితే తొలి బిడ్డింగ్‌కు పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోవడంతో మరోసారి ప్రయత్నాలు చేసింది. భారీ మొత్తంలో కోట్ చేసిన మొత్తంతో రెండో బిడ్డింగ్‌కు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సిద్ధం అవుతున్నది. ఎలాగైనా హక్కులను సొంతం చేసుకొనేందుకు భారీ లెవెల్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం.

గతంలో కేజీఎఫ్ మూవీ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సొంతం చేసుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే దానికి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న కేజీఎఫ్ 2 విడుదలకు ముస్తాబవుతున్నది. ప్రశాంత్ నీల్ రెండో సినిమా రిలీజ్ కాకముందే ప్రభాస్‌తో రూపొందించే మూడో సినిమాపై బిజినెస్ పరంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

ఇక సలార్ సినిమా విషయానికి వస్తే.. ప్రశాంత్ నీల్, ప్రభాస్ కాంబినేషన్‌లో సలార్ సినిమా ప్రకటన రాగానే దక్షిణాదిలో సంచలనం రేపింది. ఆ తర్వాత తొలి షెడ్యూల్‌ను తెలంగాణలోని గోదావరిఖనిలో పూర్తి చేసుకొంది. లాక్ డౌన్ కారణంగా ఈ మూవీ షూటింగ్ వాయిదా పడింది.

English summary

Amazon Prime Video desparately trying for Prabhas's Saalar Digital Streaming right. Reports suggest that Amazon prime video already submit bid for this movie. Now, Its again going for second bid to get rights.