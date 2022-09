కొణిదెల బ్యానర్, సూపర్ గుడ్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా రాంచరణ్, ఆర్బీ చౌదరీ, ఎన్వీ ప్రసాద్ నిర్మించిన చిత్రం గాడ్‌ఫాదర్. చిరంజీవితోపాటు సల్మాన్ ఖాన్, రాంచరణ్, నయనతార తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్‌ను అనంతపురంలో భారీగా నిర్వహించారు. అయితే భారీ వర్షం ఈవెంట్‌కు అడ్డంకిగా నిలిచింది. అయినా వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా చిరంజీవి సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ..

గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో నాకు అండగా, ఒక రాజుకు సైన్యాధ్యక్షుడిలా ఉండే పాత్ర కోసం ఎవరైతే బాగుంటుందని వెతుకుతున్నాం. ఆ సమయంలో సల్మాన్ ఖాన్ అయితే బాగుంటుందని డైరెక్టర్ మోహన్ రాజా తన మనసులోని కోరికను బయటపెట్టాడు.

డైరెక్టర్ మోహన్ రాజా కోరిక వినగానే ఆ బాధ్యతను తీసుకొని సల్మాన్ ఖాన్‌కు రాంచరణ్ ఫోన్ చేశాడు. సల్లూభాయ్.. డాడీతోపాటు ఓ క్యారెక్టర్ చేయాలి. డాడీ పక్కన దళపతిలా, రాజు పక్కన సైన్యాధ్యక్షుడిగా చేయాలని అడిగితే.. రామ్.. డాడీ చిరు గారు చేయాలని అడిగాడా అని అన్నాడు. నాన్న అడిగితే వెంటనే వచ్చి చేస్తానని.. సినిమా కథ తెలుసుకోకుండా నాపై నమ్మకంతో వచ్చి సినిమా చేశాడు. అందుకు నేను సల్మాన్ ఖాన్‌కు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకొంటున్నాను అని చిరంజీవి అన్నారు.

గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ నా కోసం వచ్చి చేశాడు. అత్యద్భుతంగా ఆయన రోల్ వచ్చింది. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే సల్మాన్ ఖాన్ గురించి చెబుతారు. నేను, సల్మాన్ ఖాన్‌ కలిసి ఓ పాటలో స్టెప్పులు వేశాం. ఆ స్టెప్పులను ప్రభుదేవా వేయించాడు. టైటిల్స్ చివర్లో వచ్చే పాటను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చిరంజీవి తెలిపారు.

గాడ్ ఫాదర్ సినిమాను నేను ఒక్కరినే చేయలేను. ఎవరైనా మరొకరు ఉంటే ఈ సినిమా పెద్ద సినిమా అవుతుందని రాంచరణ్ అన్నాడు. దాంతో తమిళంలో బడా నిర్మాత సూపర్ గుడ్ ఫిలింస్ అధినేత చౌదరీ గారు, ఎన్వీ ప్రసాద్ మాతో కలిశారు. దాంతో సినిమా రేంజ్ పెరిగిపోయింది.

