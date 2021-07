మనవడి దోతి ఫంక్షన్ లో దిల్ రాజు చిందులు.. భుజాలపై ఎత్తుకొని..

టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఎలాంటి సినిమా నిర్మించినా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మినిమమ్ వసూళ్లు అందుకునేలా ఉంటాయి. ఆయన ప్రస్తుతం వరుసగా టాప్ సినిమాలను లైన్ లో పెడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక సినిమాలతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా దిల్ రాజు ఇంట్లో వేడుకలు ఉంటే మాత్రం వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టేస్తారు. ఇక ఇటీవల మనవడి దోతి ఫంక్షన్ వేడుకను కూడా ఆయన ఫుల్ జోష్ లో నిర్వహించారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి.

English summary

No matter how busy Dil Raju is, if there are celebrations at Dil Raju's house, he puts them all aside. He also recently hosted his grandson Dhoti function at Full Josh. Related photos are also going viral