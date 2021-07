టాలీవుడ్ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి అంటే ఇప్పుడు కేవలం టాలీవుడ్ దర్శకుడు మాత్రమే కాదు. దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పాన్ ఇండియా దర్శకుడు. ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా దేశవ్యాప్తంగా అందరూ ఆయన సినిమాలు చూసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇక రాజమౌళి వ్యక్తిగతంగా సామాజిక అంశాలపై కూడా బాధ్యతగా ఆలోచిస్తుంటారు. వివాదాల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్లకుండా ఉండే జక్కన్న బయట విషయాలపై చాలా నెమ్మదిగా స్పందిస్తారు. ఇక ఇటీవల ఒక ఎయిర్‌పోర్ట్‌పై ఆయన చేసిన కామెంట్స్ కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

English summary

Rajamouli tweet on Delhi Airport, arrived at 1 AM by lufthanasa flight. Forms were given to fill for the RT PcR test. All the passenges are sitting on the floors or propping against the walls to fill the forms. Not a pretty sight. Providing tables is a simple service.