 »   » ఎంత అద్భుతంగా ఉందో.... ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసింది!

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balakrishna ntr biopic kathanayakudu mahaanayakudu krish jagarlamudi బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కథానాయకుడు మహానాయకుడు క్రిష్ జాగర్లమూడి
English summary
Listen to Kathaa Naayaka Full Song With Lyrics from NTR Biopic Starring Nandamuri Balakrishna. N.T.R. Kathanayakudu is an upcoming Indian Telugu language, biographical drama film based on the real life of N. T. Rama Rao, produced by Nandamuri Balakrishna, Sai Korrapati Ranganatha and Vishnu Induri under NBK Films, Vaaraahi Chalana Chitram, and Vibri Media banners and directed by Krish.
Story first published: Sunday, December 2, 2018, 9:53 [IST]