 »   » తమ్ముడు బాలయ్య గురించి ఎన్టీఆర్ కూతురు గారపాటి లోకేశ్వరి ఎమోషనల్ స్పీచ్

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ntr biopic balakrishna garapati lokeswari vidya balan krish jagarlamudi krishna ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ బాలకృష్ణ విద్యాబాలన్ క్రిష్ జాగర్లమూడి కృష్ణ
English summary
NTR kathanayakudu traile released by NTR 4 daughters. The audio and trailer launch event of ‘NTR’ biopic is held on December 21st at JRC Convention in Filmnagar, Hyderabad. Starring Nandamuri Balakrishna, Vidya Balan in the lead roles, the film is being directed by Krish Jagarlamudi. MM Keeravani has composed music.
Story first published: Friday, December 21, 2018, 20:02 [IST]