నందమూరి తారక రామారావు కుమారుడిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి.. చాలా చిన్న వయసులోనే తనలోని సత్తాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు నటసింహా నందమూరి బాలకృష్ణ. అప్పటి నుంచి దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా టాలీవుడ్‌లో తన హవాను చూపిస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో ఎన్నో మైలురాళ్లను చేరుకున్న బాలయ్య.. ఎవరికీ సాధ్య కాని రికార్డులను క్రియేట్ చేశారు. ఇక, ఈరోజు నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జీవితంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలు.. రికార్డులు.. మైలురాళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం పదండి!

English summary

Tollywood Senior Hero Natasimham Nandamuri Balakrishna Birthday Today. On The Occasion of His Birthday.. Let we Know Best Moments of his Career.