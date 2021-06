రాజమౌళి అన్నట్లు ప్రభాస్ నిజంగానే రాక్షసుడు.. అస్సలు గ్యాప్ ఇవ్వడం లేదుగా..

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా నెంబర్ వన్ హీరోగా కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ దిగ్గజాలకు కూడా దక్కని క్రెడిట్ ఒక్క బాహుబలితో ఆల్ ఇండియా మార్కెట్ ను సొంతం చేసుకున్నాడు. బాహుబలి ఒక శాంపిల్ మాత్రమే అని ప్రస్తుతం సిద్ధమవుతున్న సినిమాలను చూస్తేనే అర్థమవుతోంది. ఒక్కో సినిమా నెవర్ బిఫోర్ అనేలా రెడీ అవుతోంది. అయితే బాహుబలి ఇంటర్వ్యూలలో దర్శకుడు రాజమౌళి ప్రభాస్ ఒక విషయంలో రాక్షసుడు అని ఓపెన్ గా చెప్పేశారు. ఇప్పుసు మరోసారి అది నిజమవుతోంది.

English summary

Very busy few months ahead for PAN India star Prabhas!! He’s getting ready to wrap up Radhe Shyam shoot during the last week of June, will resume shoot for Salaar in July and will join Adipurush shoot from September.