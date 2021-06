IMDB Rating Vakeel Saab: మోస్ట్ పాపులర్ మూవీగా హిస్టరీ.. ఆ ఇద్దరిలో పవన్ కల్యాణ్ టాప్

హిందీలో ఘన విజయం సాధించిన పింక్ చిత్రానికి రీమేక్‌గా రూపొందిన వకీల్ సాబ్ చిత్రం మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకొన్నది. కరోనా సెకండ్ వేవ్‌కు ముందు రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. అయితే వకీల్ సాబ్‌కు ప్రముఖ సినీ రేటింగ్ సంస్థ IMDB ప్రశంసలతో ముంచెత్తింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

IMDB Released Its half yearly report of Telugu film and Television industry. Its Rated Pawan Kalyan's Vakeel Saab Most Popular Tollywood Movie Of 2021. It says Vakeel saab is best version of Pink and Nerkonda Parvai.