కరోనావైరస్ వ్యాప్తి వల్ల షూటింగులు, ఇతర కార్యక్రమాలు స్తంభించడంతో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ పలు రకాల సమస్యల్లో కూరుకుపోయింది. అయితే ఆ సమస్య కారణంగా పలు భారీ బడ్జెట్, అలాగే అగ్ర హీరోల సినిమాలు రిలీజ్‌కు నోచులేకపోతున్నాయి. అయితే గత ఏడాది కాలంగా ప్రభుత్వాలను చిరంజీవి నేతృత్వంలో కొందరు సినీ ప్రముఖులు తెలంగాణలో సీఎం కేసీఆర్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసి తమ ఇబ్బందులను, సమస్యలను చెప్పుకొని వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ వ్యవహారం సినిమా ఇండస్ట్రీకి పెద్ద దిక్కుగా మారిన చిరంజీవి, బాలకృష్ణ మధ్య భారీ చిచ్చును రేపింది. ఆ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tollywood Industries big wigs are ready to discuss with AP CM YS Jagan. Befor this meeting, Chiranjeevi, producer and distibutors met on August 16. But Balakrishna was away from the meeting.