బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ కూతురు సుహానా ఖాన్ వెండితెర మీదకు రాకుండానే సోషల్ మీడియాలో రకరకాల లీలలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో హాట్ హాట్‌గా కనిపిస్తుండటమే కాకుండా.. అలాగే ఫ్రెండ్స్‌తో పార్టీలు, షికార్లతో హోరెత్తిస్తుంటారు. తాజాగా తన ప్రియుడిని పరిచయం చేస్తూ సుహానా ఖాన్ తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో ఓ పోస్టు పెట్టగా అది వైరల్ అయింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shah Rukh Khan daughter Suhana Khan has huge following on instagram. She had 1.9 million followers for her account. One of the account shows that.. She falls in love with american.