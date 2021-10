బ్రేకింగ్: Jr NTR పీఆర్వో, యువ నిర్మాత మహేష్ కోనేరు మృతి.. గుండెపోటుతో కన్నుమూత

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమను మరో విషాదం వెంటాడింది. జర్నలిస్టు, యువ నిర్మాత, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ పీఆర్వో మహేష్ కోనేరు ఆకస్మిక మృతి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన మరణవార్తతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమ షాక్ గురవుతున్నది. మహేష్ కోనేరు మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఆయన మృతికి సినీ ప్రముఖులు, జర్నలిస్టు మిత్రులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహేష్ కోనేరు మరణం, ఆయన కెరీర్ గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Jr NTR PRO And Tollywood Producer Mahesh Koneru Passed Away Due To Cardiac Attack. Mahesh has worked in popular movies like Thimmarusu, Sabhaku Namaskaram. Mahesh's previous film to hit the theatres was Thimmarusu in the year 2021.