యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ తన కెరీర్‌లో తొలి ప్యాన్ ఇండియా సినిమా కోసం బిజీగా మారిపోయారు. RRR సినిమా కోసం దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో రాజమౌళి, రాంచరణ్‌తో కలిసి పర్యటిస్తున్నారు. తాజాగా ముంబైలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ఉత్తరాది మీడియాతో తన భావాలను పంచుకొంటున్నారు. అయితే ఇటీవల ఓ ఈవెంట్‌ కోసం పచ్చ చొక్కా వేసుకొని ఫోజిచ్చిన ఎన్టీఆర్ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఎన్టీఆర్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నింపిన ఆ ఫోటో వెనుక కథ ఏమిటి? టీడీపీ అభిమానులు చేసిన నిర్వాకం ఏమిటనే వివరాల్లోకి వెళితే..

Young Tiger NTR is busy with RRR promotions in Mumbai. Recently actor seen in Yellow colour Shirt. Some of the fans morphed his photo with TDP Logo and shared in social media goes viral