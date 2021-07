పీకల్లోతు కష్టాల్లో టెలివిజన్ నటి.. లక్షల రూపాయల చెక్ ఇచ్చిన మాధురీ దీక్షిత్

హిందీ టెలివిజన్ రంగంలో మూడు దశాబ్దాలకుపైగా ప్రధాన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించిన షాగుఫ్తా ఆలీ కటిక దరిద్రంతోపాటు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుండటం జాతీయ మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించింది. తన తల్లి, కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఆస్తులు, కార్లు అమ్ముకొని జీవనం సాగిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం అమ్ముకొని తినడానికి ఎలాంటి ఆస్తులు లేవు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఇలా తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలో ఉన్న షాగుఫ్తాను వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. పలువురు సెలబ్రిటీలు ఆమెను ఆదుకొనేందుకు ప్రయత్నించారు. జాతీయ టెలివిజన్ ఛానెల్‌లో ప్రసారం అయ్యే డ్యాన్స్ దీవానే షోలో ఆమెకు ఆర్థికంగా అండ దొరికింది.

English summary

Madhuri Dixit helps 5 lakhs cheque to Shagufta Ali on behalf of Dance Deewane 3 season. Actress Shagufta Ali facing hard time and looking for financial help. Earlier she suffered with cancer and now she is facing hard time with diabetes. She sold her assets and car to fill her financial troubles.