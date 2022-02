YS Jagan సినీ ప్రముఖుల భేటికి నాగార్జున గైర్హాజరు.. కారణం ఇదే అంటూ న్యూస్ వైరల్

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమతో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనను పరిష్కరించుకొనేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం పావులు కదిపింది. ఈ క్రమంలోనే టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖుల్లో అగ్ర నటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ భేటికి అత్యంత ప్రధాన్యం ఏర్పడింది. అయితే ఈ భేటికి ప్రభుత్వ ఆహ్వానితుల్లో టాలీవుడ్ మన్మథుడు, కింగ్ నాగార్జునకు ఆహ్వానం అందింది. అయితే తీరా చూస్తే ఈ భేటికి నాగార్జున దూరంగా ఉన్నారు. అయితే ఈ భేటికి గైర్హాజరు కావడం వెనుక కారణం ఏమిటంటే..

Tollywood top heroes Chiranjeevi, Prabhas, Mahesh Babu, Directors Rajamouli, Koratala Shiva and Producers Niranjan Reddy are going to deliberations with AP CM YS Jaganmohan Reddy on several issues regarding Telugu film Industry. Chiranjeevi, Nagarjuna, RRR and Radhe Shyam producers meeting with AP CM on 10th.