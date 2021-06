ప్రముఖ సినీ నటి నీనా గుప్తా ఆత్మకథ 'సచ్ కహో' తో ఆటోబయోగ్రఫి సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ఇటీవల కరీనాకపూర్ చేతుల మీదుగా రిలీజైన నీనా గుప్తా ఆత్మకథ ఇప్పుడు మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతున్నది. తన ఆత్మకథలో నీనా గుప్తా వెల్లడించిన విషయాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. నీనా గుప్తా వెల్లడించిన విషయాలు ఏమిటంటే...

English summary

Neena Gupta's autobiography Sach Kahun Toh released on june 14th via Virtual meeting. This book is released by Bollywood actress Kareena Kapoor. Neena highligted Vivian Richard relation, Bollywood politics, casting couch etc., She revealed that filmmaker Satish Kaushik had offered to marry her too when she was pregnant.