మొన్న మహేష్, ఇప్పుడు బాలకృష్ణ.. కన్ఫ్యూజన్ లో హిట్ డైరెక్టర్?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా విభిన్నమైన కాంబినేషన్స్ తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఈసారి కాస్త కొత్తగా అనిపించినా కూడా అగ్ర హీరోలు కొత్త దర్శకులకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇక సక్సెస్ ట్రాక్ లో ఉన్న దర్శకులకు డిమాండ్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. చిన్న లైన్ చెప్పినా కూడా ముందైతే కమిట్మెంట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటున్నారు. కానీ అనిల్ రావిపూడి పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది.

లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ వలన దర్శకులు హీరోలు ముందుగానే భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులపై ఇప్పుడే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తున్నారు. దాదాపు ఏడాదికి పైగా సమయం వృధా అవ్వడం వలన వచ్చే రెండేళ్లలో వీలైనన్ని ఎక్కువ సినిమాలను విడుదల చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇక హీరోల పరిస్థితి బాగానే ఉన్నా కొంతమంది దర్శకుల భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులపై మాత్రం క్లారిటీ రావడం లేదు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది.

F3 అనంతరం అనిల్ ఎవరితో సినిమా చేస్తాడనేది ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు. అయితే గత ఇంటర్వ్యూలో అనిల్ తప్పకుండా బాలకృష్ణ, మహేష్ బాబు లకు సంబంధించిన సినిమా అప్డేట్స్ మే చివరలో గాని జూన్ మొదట్లో గాని ఉంటాయని చెప్పాడు. మహేష్ అయితే ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇక బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గోపిచంద్ మలినేని సినిమా ప్రకటన ఇవ్వగా అనిల్ తో సినిమా ఉంటుందా లేదా అనే విషయంలో ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. దీంతో అనిల్ నెక్స్ట్ సినిమా ఎవరితో అనే విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ నెలకొంది. మరి అనిల్ ఎవరితో వర్క్ చేస్తాడో చూడాలి.

English summary

Although the situation of the heroes is good, there is no clarity on the future projects of some directors. Director Anil Ravipudi's situation is similar. It is yet to be finalized with whom Anil will be filming after F3.