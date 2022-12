Pawan Kalyan నాయకులనే కాదు.. దేవుడిని కూడా గుడ్డిగా నమ్మొద్దు.. భావోద్వేగంగా పవన్ కల్యాణ్ ప్రసంగం

హైదరాబాద్‌లో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌ చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్స్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ లో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ సి.ఎ. స్టూడెంట్స్ నిర్వహించారు. శనివారం నిర్వహించిన సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా సినీ నటుడు, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ..

English summary

Janasena Party President Sri Pawan Kalyan has advised the students of Chartered Accountants to grab opportunities whatever will come to them and excel in life to make themselves role models in life. Pawan Kalyan said while addressing an international conference of CA students on “Facing the future, innovate, integrate and motivate” organised by the Institute of Chartered Accounts of India in Hyderabad on Saturday.