RIP #PuneethRajkumar.. గుండె ముక్కలైంది.. పవన్ కల్యాణ్, ఎన్టీఆర్, పూజా హెగ్డే, సంజన గల్రాని ఎమోషనల్‌

కన్నడ సూపర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ ఆకస్మిక మరణం దేశవ్యాప్తంగా సినీ వర్గాలను షాక్ గురిచేసింది. ఆయన మరణ వార్త వినగానే నమ్మలేకపోతున్నామంటూ పలువురు విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని పలువురు సినీ తారలు గుర్తు చేసుకొంటూ మనో వేదనకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి విషాద పరిస్థితుల్లో పవన్ కల్యాణ్, ఎన్టీఆర్, రాంచరణ్, పూజా హెగ్డే తదితరులు ట్విట్టర్‌లో స్పందిస్తూ..

Pooja Hegde tweeted that, Cannot believe what I’m hearing Pensive face Life is so unpredictable. Such a big loss for Indian Cinema. Sending out loads of love and light to his family and loved ones in these difficult times. R.I.P Puneeth Rajkumar.