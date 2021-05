తమిళ హీరోల ఫ్యాన్స్‌లో పోల్చుకొంటే తెలుగు హీరో మధ్య గొడవలు పెద్దగా కనిపించకపోయేవి. ఆ తమిళ జాడ్యం ఇప్పుడు తెలుగు హీరోల అభిమానులకు అంటుకున్నాదా అనే అనుమానం కలుగుతున్నది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్ వార్ మరింత ముదిరింది. ఈ వివాదం వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Ram Charan's Fans War with NTR's Fans: After RRR release Look of NTR in RRR on the eve of Young tiger NTR birthday. Both fans took the step by taking trolls.