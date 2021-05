ఛలో సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన గ్లామరస్ బ్యూటీ రష్మిక మందన్న లక్కేమిటో గాని చాలా తక్కువ సమయంలోనే బడా హీరోలతో నటించే ఛాన్స్ కొట్టేస్తోంది. ఆమె పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతోంది. ఎలాంటి సినిమా చేసినా బాక్సాఫీస్ వద్ద మినిమమ్ వసూళ్లను అందుకుంటున్నాయి. ఇక ఈ బ్యూటీ ఇటీవల డేట్ కు వెళ్లే అవకాశం వస్తే ఒక స్టార్ హీరోతో వెళతాను అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఆ సినిమా మన తెలుగు హీరోనే కావడం విశేషం.

English summary

In a recent interview, Rashmika commented on her crush hero. The chance to go on a date came with the question of which hero to go with .. Ammadu Prabhas answered. She explained that she would definitely go on a date one day if she got a chance with him. Rashmika also told Prabhas that she is a huge fan.