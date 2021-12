ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో సినిమా టికెట్ల రేట్లు, ప్రదర్శనల విషయంలో సంక్షోభం కొనసాగుతున్నది. సినిమా ప్రదర్శనలకు లైసెన్స్ తీసుకోకుండా ఉన్న థియేటర్ యాజయాన్యాలపై వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొన్నది. తొమ్మిది జిల్లాల్లో అనుమతులు లేకుండా ప్రదర్శిస్తున్న థియేటర్లను సీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే థియేటర్ ఓనర్ల యాజమాన్యాలకు కోరిక మేరకు పలు థియేటర్లను ఓపెన్ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

AP Government gives nod to re open of Theatres. Earlier of this month, Government seizes 83 Theatres in nine districts. So now, they gives permission to Theatre owners with some conditions.