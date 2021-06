తెలుగు సినీ ప్రియులే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న చిత్రం RRR (రౌద్రం రణం రుధిరం). 'బాహుబలి'తో టాలీవుడ్ స్టామినాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ సినిమాలో స్టార్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ కలిసి నటిస్తున్నారు. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతోన్న ఈ మూవీ నుంచి తాజాగా ఓ అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ మేరకు చిత్ర యూనిట్ ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేయడంతో పాటు ఓ గుడ్ న్యూస్‌ను కూడా చెప్పింది. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? ఆ పూర్తి వివరాలు మీ అందరి కోసం!

English summary

Tollywood Most Anticipated Movie RRR. Now This Film Shooting Completed Except for two songs. And Also Jr NTR and Ram Charan Completed the dubbing for 2 languages.