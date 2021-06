NTR vs Ram Charan in RRR: హీరోల ఎమోషనల్ ఫైట్, వాళ్ళు కొట్టుకుంటే నేనే తట్టుకోలేదు..ఇక ఫ్యాన్స్ పరిస్థితి ఏంటో!

RRR వెండితెరపైకి ఎప్పుడు వస్తుందో గాని ఆ సినిమాపై పెరుగుతున్న అంచనాలు మాత్రం మాములుగా లేవు. దానికి తోడు ఇటీవల సినిమా కథ రచయిత విజయేంద్రప్రసాద్ చేసిన కామెంట్స్ సినిమాపై మరింత బజ్ క్రియేట్ చేసింది. అందులో ఉండే ఎమోషనల్ ఫైట్ గురించి రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో మరింత క్లారిటిగా వివరణ ఇచ్చారు. ఫైట్ మాత్రం నెవర్ బిఫోర్ అనేలా భావోద్వేగానికి గురి చేయడం కాయమని తెలుస్తోంది.

English summary

Movie fans across the country are eagerly awaiting for Tollywood’s Biggest Multistarrer Movie RRR. The dose of anticipation has skyrocketed as the mega Nandamuri descendants have united to share the screen like never before. Clarity was given on the original update of the movie. Junior NTR is going to give a powerful update on the occasion of his birthday.