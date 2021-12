Republic ఓటీటీలో ఉద్యమంగా సాయిధరమ్ తేజ్ మూవీ.. 7 రోజుల్లో ఎన్ని కోట్ల వ్యూస్ సాధించిందంటే?

సుప్రీమ్ హీరో సాయి తేజ్, విలక్షణ దర్శకుడు దేవ్ కట్టా కలయికలో రూపొందిన సినిమా రిపబ్లిక్ చిత్రం థియేట్రికల్ రిలీజ్‌తో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొన్నది. అయితే సినిమా ప్రమోషన్ దశలో సాయి ధరమ్ తేజ్ యాక్సిండెంట్‌కు గురికావడం, ఆ తర్వాత కొద్దినెలలు అపోలో హాస్పిటల్‌లో ఉండటం కారణంగా ఈ సినిమా ప్రమోషన్లకు దూరంగా ఉన్నారు. అయితే థియేటర్‌ రిలీజ్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన చిత్రం సినీ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకొన్నది. ప్రస్తుతం రిపబ్లిక్ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్ ఘన విజయాన్ని అందుకోవడం విశేషంగా మారింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Republic' has come in the combination of Supreme Hero Sai tej and versatile director Deva Katta. It raises questions about the role of officials in a democracy and what the public is supposed to do. It's a socially aware and conscientious movie. The Deva Katta-directed movie has successfully clocked a marvelous 12 crore viewing minutes in just seven days.