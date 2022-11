Yashoda ముగిసిన వివాదం.. ఒకరిని బాధ పెట్టే ఉద్దేశం మాకు లేదు.. ప్రొడ్యూసర్ శివలెంక కృష్ణ ప్రసాద్

దక్షిణాది స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రుత్ ప్రభు కీలక పాత్రలో నటించిన యశోద చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకెళ్తున్నది. దర్శక ద్వయం హరి, హరీష్ దర్శకత్వంలో శ్రీదేవి మూవీస్ పతాకంపై ప్రముఖ నిర్మాత శివలెంక కృష్ణ ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో రిలీజై అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

అయితే ఈ సినిమాలో ఈవా (EVA) పేరును ఉపయోగించడంతో హైదరాబాద్‌లో 'ఈవా ఐవీఎఫ్ హాస్పిటల్ వర్గాలు కోర్టును ఆశ్రయించాయి. దాంతో ఈ సినిమా వివాదంలో కూరుకుపోయినట్టు కనిపించింది. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Yashoda movie has been directed by Hari & Harish with Samantha playing the title role produced under the banner of Sridevi Movies by Sivalenka Krishna Prasad. We all are aware of the fact that the film Yashoda has been released across the globe in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada & Hindi languages and received tremendous response. With the name EVA being used in this film, the hospital authorities of “EVA IVF” have stepped the court premises. Producer Sivalenka Krishna Prasad had a healthy talk with the authorities and resolved the issue harmoniously.