దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన RRR చిత్రం టాక్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ సినిమాగా మారింది. విదేశీ గడ్డ మీద భారతీయ సినిమా పతాకాన్ని ఎగురవేస్తున్నది. ప్రపంచ సినిమాలో పేరెన్నిక గల అవార్డులను గంపగుత్తగా పట్టేసుకొనే పనిలో పడింది. అయితే ప్రపంచంలో అత్యుత్తమంగా భావించే అవార్డుకు నామినేట్ కాకపోవడం సినీ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆ అవార్డు వివరాలు.. RRR చేస్తున్న హంగామా విషయంలోకి వెళితే..

English summary

World's Popular Director SS Rajamouli's RRR is setting big trend all over world. This movie is got awards like Golden Globe and Critic Choice award. In this situation, This movie fails to get Nominations in BAFTA 2023 awards.