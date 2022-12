RRR nominated for Golden Globes 2023 రాజమౌళి కిరీటంలో మరో ఘనత.. అవార్డు రేసులో నాటు నాటు సాంగ్!

దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందిన RRR చిత్రం అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకొన్నది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులుగా పేర్కొనే గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుల కోసం ఇండియాలో ఐదు చిత్రాలు పోటీపడగా చివరకు RRR రేసులో నిలిచింది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత డీవీవీ దానయ్యకు సంబంధించిన సొంత బ్యానర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ సెన్సేషనల్ వార్తకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

Congratulations to the nominees for Best Picture - Non-English Language ✨ All Quiet on the Western Front ✨ Argentina, 1985 ✨ Close ✨ Decision to Leave ✨ RRR #GoldenGlobes pic.twitter.com/DfNs0VQbIs

We are very grateful to share that #RRRMovie made it to the nominations of #GoldenGlobes for the 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙋𝙞𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 - 𝙉𝙤𝙣-𝙀𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙇𝙖𝙣𝙜𝙪𝙖𝙜𝙚 & the 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙧𝙞𝙜𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙣𝙜. 🔥🌊🤘🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Zxv8ncV9mX

English summary

Popular Director SS Rajamouli's RRR nominated for Golden Globes 2023 awards. DVV Entertainments tweeted that, We are very grateful to share that #RRRMovie made it to the nominations of #GoldenGlobes for the 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙋𝙞𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 - 𝙉𝙤𝙣-𝙀𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙇𝙖𝙣𝙜𝙪𝙖𝙜𝙚 & the 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙧𝙞𝙜𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙣𝙜