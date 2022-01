RRR సినిమాకు ఐదోసారి షాక్.. SS Rajamouli వెంటాడుతున్న ఆ భయం!

దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రూపొందించిన RRR సినిమా రిలీజ్‌కు సంబంధించిన వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతున్నది. ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రావాలని జక్కన విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే తాను ఒకటి తలచితే.. విధి ఒకటి తలచిందనే చందాన RRR సినిమాను వాయిదా వేశారు. దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న కోవిడ్ పరిస్థితుల కారణంగా రాజమౌళి టీమ్ వెనుకకు తగ్గక తప్పలేదు. RRR సినిమాకు సంబంధించిన వాయిదాల వెనుక కారణాల్లోకి, పరిస్థితుల్లోకి వెళితే..

English summary

Popular Director SS Rajamouli's RRR movie postponed 5th time. Due to Lockdown in Delhi, Mumbai and Karnataka Makers of RRR are trying to postpone the Movie. New Release Date in Consideration of April 14th or July 29th.