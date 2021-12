అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న జంటగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన పుష్ప చిత్రం దిగ్విజయంగా ప్రదర్శించబడుతున్నది. ఈ చిత్రం భారీ రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తున్న సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ థ్యాంక్యూ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో అల్లు అర్జున్, రష్మిక, సుకుమార్, చంద్రబోస్, దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సుకుమార్ మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Icon Star Allu Arjun's Pushpa is doing good business at all over india. In this occassion, Movie unit organised Thank you meet. In this situation, Sukumar touches feet to Chandra Bose